Alessandro Zarino: su Instagram la velata frecciatina sulla scelta di Giulio

Riguardo la scelta di Giulio Raselli, avvenuta in diretta oggi pomeriggio, c’è chi ha voluto dire la sua. Alessandro Zarino, infatti, su Instagram ha voluto lanciare una velata frecciatina al tronista dopo la sua scelta a Uomini e Donne.

NELLO STUDIO – I due, all’interno del programma, non hanno mai fatto mistero della reciproca antipatia che provano. A prova di ciò, basta ricordare il fatto che Alessandro era tra i tanti che credeva alle varie segnalazioni contro Giulio. Tra queste, c’è stata una foto che ha insinuato che Raselli e Giulia si fossero conosciuti ancor prima di Uomini e Donne, in una vacanza a Fomentera. Sebbene il tronista avesse smentito quell’accusa, invitando la misteriosa ragazza in studio, Zarino ha continuato a non vedere di buon occhio il ragazzo.

LA SCELTA DI GIULIO – Oggi è avvenuta la scelta di Giulio che ha confermato le voci che vedevano questa scelta ricadere su Giulia. Nonostante la felicità della neo coppia, c’è chi ha voluto esprimere la sua. Alessandro Zarino, in una sua Instagram Story ha scritto: “Opss la predizione allora era giusta!”, accompagnandola con l’emoji che invita al silenzio e una che ride. Non è difficile pensare che la frase sia una velata frecciatina alla scelta avvenuta oggi.