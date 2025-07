Alessia Cammarota, dice la verità sulla separazione con Aldo Palmeri. È davvero finita?

Dopo diversi mesi dalla rottura con Aldo Palmeri, Alessia Cammarota ha deciso di raccontare la verità; rompendo il velo di silenzio che c’è stato per tutto questo tempo.

La fine del loro rapporto è stata completamente inaspettata per i loro followers. Lo scorso dicembre stavano festeggiando il decimo anniversario di matrimonio, e qualche tempo dopo, ad inizio anno è arrivata la notizia della separazione.

Alessia ha rivelato quanto accaduto , sulle sue storie Instagram. La rottura, tuttavia, sembra non essere definitiva. La procedura per il divorzio non è ancora stata avviata ed i due sono ancora marito e moglie. Attualmente, continuano a frequentarsi ed a vedersi. Lo scopo è solo quello di garantire stabilità e pace ai figli, o è in atto un ritorno di fiamma?

Questo dubbio sorge, ascoltando le parole dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”: “Ci vogliamo bene. Ci supportiamo come genitori e nella vita. Abbiamo fatto tanta strada insieme, non posso dimenticarlo.” Ma non è finita qui.

Alcuni le hanno chiesto, se data la situazione attuale, abbia mai pensato di fare ritorno nella sua terra d’origine, Napoli. Alessia, infatti, vive a Catania, luogo di nascita di Aldo e posto in cui hanno deciso di far sbocciare il loro nido d’amore. La risposta della Cammarota è stata secca: “Non sarebbe giusto per i miei figli. Hanno bisogno della madre tanto quanto il padre. Così, ho scelto di restare. Loro prima di qualsiasi altra cosa al mondo.” Ancora una volta, Alessia ha messo al primo posto i tre piccoli. Ma è solo per questo che ha deciso di non trasferirsi, o anche perché tra lei e Aldo non c’è mai stato nessun addio definitivo?