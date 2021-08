Alessia Macari è incinta e fa delle confessioni su Instagram

Alessia Macari, ex vincitrice del Grande Fratello, attualmente è incinta di suo marito, Oliver Kragl sposato nel 2019. La donna ha deciso di trascorrere un po’ di tempo virtuale con i suoi follower e di rispondere a delle domande.

UNA GRAVIDANZA DIFFICILE – Nel corso della sua chiacchierata con i follower, tramite il box delle domande, la Macari ha fatto delle importanti rivelazioni. Causa tempo libero, il volto di Canale 5 ha deciso di rispondere anche alle domande più intime. Ecco cosa ha dichiarato.

Per prima cosa, la donna ha ammesso la difficoltà della sua gravidanza. Sta soffrendo molto a causa della nausea e spesso non riesce ad alzarsi dal letto. Fortunatamente la sua farmacia di fiducia le ha dato delle caramelle naturali allo zenzero per alleviare i suoi disturbi.

AMORE INTENSO – Tuttavia, non è solo un periodo difficile poiché la donna sta anche sperimentando i lati positivi dell’essere incinta. A quanto pare, stando a quanto dichiarato da lei, le risulta ancora più intenso e passionale fare l’amore con suo marito. La donna ha precisato che l’interesse non è sceso, nonostante la gravidanza.

NON ALLATTA – Una delle dichiarazioni che sicuramente ha creato più scalpore è stata quella inerente all’allattamento. Alessia Macari, infatti, ha spiegato che non allatterà perché è contraria a questa pratica e perché anche sua madre non ha allattato lei. A causa di queste frasi, non sono mancate le polemiche. Sta di fatto che deciderà lei come crescere il nascituro.