Alessia Macari e Oliver Kragl, la coppia annuncia il sesso del primo bimbo

Alessia Macari, showgirl televisiva e Oliver Kragl, calciatore tedesco, sono in attesa del loro primo figlio. La coppia ha annunciato il sesso del loro primo bebè con una festa organizzata proprio per il lieto evento assieme ad amici e parenti.

L’annuncio di Alessia Macari: “Sarà maschio o femmina?”

L’ex Ciociara, vestita tutta in rosa, ha invitato parenti e amici ad una festa per scoprire il sesso del nascituro. Su Instagram, la showgirl ha messo alla prova i follower chiedendo: “Sarà maschio o femmina?”. Il marito calciatore, con un tiro secco verso una porta allestita appositamente per l’evento, ha fatto scoppiare un palloncino con una polvere tutta rosa. I due, quindi, saranno genitori di una bambina.

Il desiderio

In un’intervista per Chi, l’ex gieffina dichiarò di volere una bambina ma specificò che non avrebbe rivelato il sesso prima di entrare nella nuova casa con il marito. In quel periodo, infatti, la coppia viveva in un albergo perché la loro nuova dimora non era ancora finita. Per l’occasione, la showgirl rivelò ai giornalisti anche come avrebbe voluto chiamare l’ipotetica figlia: “Il nostro desiderio era chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più”.

Circa un mese fa. quando la donna rivelò di essere incinta, disse che il suo corpo stava lentamente cambiando. “Adesso ho un corpo nuovo diciamo e lo amo. Sono più formosa, come ero una volta. La mia parte preferita è la mia pancia che cresce, la parte meno preferita sono le gambe piene di acqua, ma in gravidanza è normale” spiegò.

Fortunatamente, dalla sua parte c’è la mamma che la aiuterà per qualsiasi cosa nel corso della gravidanza e anche dopo il parto: “Per fortuna mia mamma è giovane e sarà da me tutti i weekend dopo il parto”.