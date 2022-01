Alessia Macari, lei e il marito positivi al Covid: il suo racconto del parto

Alessia Macari e Oliver Kragl, il marito, sono diventati genitori per la prima volta. Il 14 gennaio 2022 è venuta alla luce Neveah, a raccontare il parto è l’ex volto del GF Vip. Su Instagram, infatti, la neo mamma ha voluto rivelare com’è stato il parto dopo aver scoperto di essere positiva al Covid.

“Non ho visto mia figlia per quattro giorni” – Nel suo account Instagram, Alessia ha voluto rendere noto cosa è accaduto a lei e alla sua famiglia in un momento così importante come la nascita di Naveah. Il giorno prima di essere ricoverata, lei e il marito hanno scoperto di essere positivi al Covid.

Una scoperta inaspettata dato che, come specificato dall’ex vincitrice del GF Vip, sia lei che il marito hanno sempre fatto attenzione, compresa la vaccinazione. Continuando con il suo racconto, la donna si è quindi ritrovata a dover partorire da sola:

“Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potute vedere per 4 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità”.

La Macari ha poi concluso: “Chiunque abbia provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d’animo. All’interno del reparto Covid ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherà mai. L’isolamento mi ha messo a dura prova. Con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi. È davvero importante per noi stessi e per la comunità sociale a cui apparteniamo”.

Non è mancato il commento del calciatore, con cui l’ex ciociara di Avanti un Altro è vincolata a nozze nel 2019 dopo due anni di fidanzamento. Sotto al post, infatti, l’uomo ha scritto: “Sono fiero di te, amore mio”.