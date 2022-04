Alessia Macari, sua figlia di pochi mesi ha un account su Instagram: replica alle critiche

Tornata sul piccolo schermo con La Pupa e Il Secchione, Alessia Macari si è trovata recentemente al centro delle critiche. Ad indignare gli utenti del web è l’account di Neveah Kragl, la figlia dell’ex gieffina e di Oliver, nata a gennaio 2022. A spiegare i motivi di tale decisione è stata proprio Alessia.

LA REPLICA ALLE CRITICHE – Molto attiva sui social, l’influencer italo-irlandese si è recentemente ritrovata al centro delle polemiche sul web. Il motivo? La figlia neonata ha già un profilo su Instagram.

L’account social di Neveah è ovviamente gestito dalla Macari, con già bene 3mila follower. Se sono in molti ad aver apprezzato tale scelta, c’è chi, invece, si è scagliato contro la donna. Alessia, infatti, è stata duramente criticata data la presenza delle foto della piccola.

A spiegare il perché di tale decisione è stata proprio la Macari. La vincitrice del GF Vip, infatti, ha spiegato di aver creato il profilo Instagram a sua figlia per condividere la sua crescita con i parenti lontani. La bambina, infatti, ha una parte di parenti in Irlanda che non può vedere regolarmente.

Davanti a tale spiegazione, però, c’è chi ha voluto ribattere. In molti, infatti, hanno fatto notare ad Alessia Macari che avrebbe potuto creare un gruppo su WhatsApp come fanno in molti. In questo modo avrebbe potuto condividere foto e video in maniera privata.