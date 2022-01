Alessia Marcuzzi, confessione hot: “Il posto più strano dove ho fatto sesso? In aereo”. E Chi rivela che potrebbe essere con un calciatore

Alessia Marcuzzi è una donna che non nasconde nulla della sua vita privata, infatti, continua a sorprendere i suoi follower rispondendo alle loro domande spesso molto personali. Solo qualche settimana fa, la conduttrice rivelò sui social di avere una collezione di sex toys. Questa volta, invece, ha parlato del luogo più strano dove ha fatto l’amore, vediamo cosa ha dichiarato.

Rivelazioni scottanti

Rispondendo alle domande dei follower, Alessia Marcuzzi ha rivelato il posto più strano dove ha fatto l’amore: in aereo. Tuttavia, la donna ha preferito non aggiungere molti dettagli sulla vicenda ma la redazione di Chi, alla quale non sfugge nulla, ha provato a fare luce sull’accaduto. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato” si legge sul noto settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini.

Gli indizi, infatti, porterebbero a Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, il quale ha avuto una lunga relazione di cinque anni con la conduttrice (dal 2003 al 2008).

Collezione di sex toys

La conduttrice tv non nasconde nulla della sua vita privata e non ha particolari problemi nell’affrontare temi scottanti come il sesso e l’autoerotismo. Rispondendo ad alcune domande dei follower, infatti, Alessia ha spiegato di essere totalmente favorevole all’uso di vibratori facendo vedere la sua collezione. “Vi porto nell’altro mio arsenale. Zitti, però…” ha detto la conduttrice tv.

“Ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su IG: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di ca**ate… tutto! E quando dico tutto è tutto” ha detto Alessia Marcuzzi invitando i follower a farle qualsiasi tipo di domanda.