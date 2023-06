Alessia Marcuzzi, contro Francesca Fagnani? L’imbarazzante gaffe sui social

A finire nel mirino dei social è stata Alessia Marcuzzi, nello specifico un suo gesto su Twitter. Al popolo di Twitter, infatti, non è sfuggito un like che la conduttrice ha lasciato ad un tweet a suo favore, ma che criticava Francesca Fagnani e il suo modo di condurre.

MARCUZZI CONTRO LA “BELVA”? – Il 24 giugno, su Rai 1 è andato in onda “Italia loves Romagna“, un concerto a scopo benefico. L’evento, infatti, è stato organizzato per per raccogliere fondi per la popolazione dell’Emilia-Romagna dopo la tragica alluvione che ha colpito la regione nel mese di maggio. Al timone della conduzione ci sono stati Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.

A non piacere è stata la conduzione della Fagnani, come si legge sui social. Si Twitter c’è chi ha comparato la compagna di Enrico Mentana con Alessia Marcuzzi, così scrivendo:

“La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco”.

A non sfuggire al popolo di internet è stato il like che l’ex conduttrice del GF Vip ha lasciato al tweet incriminato. Ovviamente l’imbarazzante scivolone ha suscitato non poche critiche, tanto che Alessia Marcuzzi si è trovata costretta a intervenire:

“Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca Fagnani. Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Francesca siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic! Chiedo scusa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata”