Alessia Marcuzzi, Dagospia non le crede: “Vengono “sorpresi” sorridenti dai paparazzi…”

In questo ultimo periodo non si fa che parlare dello scandalo che sta coinvolgendo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. La notizia bomba sganciata da Dagospia, ha portato i tre vip al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante le varie smentite dei tre, il sito non si arrende.

I ROMANTICI SCATTI CON IL MARITO – Stando a quanto riportato da Dagospia, la Iena avrebbe avuto una relazione clandestina con conduttore di Made In Sud. Questa storia sarebbe stata poi scoperta da Belen, tutto grazie ad un iPad collegato al telefono del ballerino.

Nonostante le smentite, c’è chi crede alla ricostruzione di Roberto D’Agostino. Non bastano quindi i romantici scatti che la Marcuzzi ha condiviso su Instagram, mostrandosi felice e innamorata con il marito Paolo Calabresi Marconi. La coppia era anche finita al centro dell’attenzione per una presunta crisi, notizia però smentita da entrambi.

Oltre alle immagini condivise dalla presentatrice, lei e il marito sono stati avvistati nella costiera Amalfitana. A paparazzare questi romantici momenti di coppia è il settimanale Chi, mostrando così una ‘serenità’ che non convince D’Agostino.

LE PAROLE DI D’AGOSTINO – Dagospia continua ad essere convinto del flirt avvenuto tra la Marcuzzi e l’ex di Belen, non credendo affatto alle varie dichiarazioni rilasciate dai tre protagonisti del gossip. Il noto direttore ha quindi voluto commentare queste foto:

“Quando si dice le coincidenze, Alessia Marcuzzi e quel poverocristo del marito Paolo Calabresi vengono “sorpresi” sorridenti dai paparazzi di Chi in basso in Costiera Amalfitana. Guarda caso proprio mentre, dopo il Dago-Scoop sul triangolo delle corna con Belen e De Martino, tutti parlano della loro crisi e appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai. Come no…”.