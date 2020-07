Alessia Marcuzzi, dopo le accuse del tradimento arriva la replica su Instagram: “A proposito di niente”

Negli ultimi giorni a far parlare di sé è anche Alessia Marcuzzi, finita al centro del gossip che da settimane vede come protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Per lei sono state mosse pesanti accuse e dopo la smentita del conduttore di Made In Sud, è arrivata la replica di Alessia.

L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA – Dopo l’annuncio della crisi tra Belen e Stefano, seguito poi dalla conferma della fine della loro relazione, il web era impazzito. Sia le riviste che i siti di gossip hanno tentato di ricostruire le dinamiche e i motivi che hanno portato nuovamente alla fine di questo matrimonio. L’ultima indiscrezione è stata svelata da Dagospia, facendo scoppiare il caos.

Pochi giorni fa a sganciare la notizia bomba è stato l’ormai noto sito Dagospia. Secondo quanto riportato, Stefano avrebbe avuto una relazione clandestina con la Marcuzzi. I due, sempre secondo il blog, sarebbero stati scoperti dalla Rodriguez. Un nuovo aggiornamento ha svelato come la bella argentina avrebbe scoperto il tradimento: un ipad collegato con il suo telefono.

DOPO STEFANO, ARRIVA LA MARCUZZI – Non appena lo scandaloso scoop ha iniziato ad impazzare sui social, De Martino è intervenuto, smentendo categoricamente la notizia. Dall’ultimo post che la iena ha condiviso su Instagram, pare che anche lei abbia voluto smentire il tutto.

“A proposito di niente”, così si intitola il libro di Woody Allen che Alessia Marcuzzi ha voluto condividere su Instagram. Lo scatto è stato accompagnato da un’enigmatica didascalia: l’emoji di un pesce. Questo ultimo post si riferisce sicuramente alla presunta relazione extraconiugale, il pesce, infatti, può essere rimandato al pesce d’aprile, ovvero ad uno scherzo. Anche la conduttrice smentisce l’indiscrezione.