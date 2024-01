Alessia Marcuzzi, la ricostruzione di Chi: “Era sposata durante il flirt con De Martino”

Dopo la conferma di Belen Rodriguez, è tornato al centro del gossip il presunto flirt tra Alessandra Marcuzzi e Stefano De Martino. Stando alla ricostruzione di Chi, ad essere impegnato in quel periodo non era l’ex marito, ma la conduttrice.

“Era sposata durante il flirt con De Martino” – A distanza di anni da quando è stato lanciato lo scoop, è arrivata la conferma del tanto chiacchierato flirt tra la Marcuzzi e De Martino. Il tutto ha avuto inizio nel 2020, dopo che, secondo quanto dichiarato ai tempi da Dagospia, Belen aveva scoperto della liason clandestina dal tablet dell’ex ballerino di Amici.

Se ai tempi il rumor era stato fortemente smentito, Belen ha deciso di fare un passo indietro. Nei giorni scorsi, infatti, la showgirl argentina ha voluto confermare la tanto discussa love-story tra l’ex marito e la collega. Con un semplice “confermo” in risposta alla domanda di un fan, è scoppiato il caos nel mondo del gossip.

Per tutto questo tempo si è pensato che la Rodriguez fosse stata tradita da Stefano, ma secondo il settimanale Chi la realtà sarebbe ben diversa. Dalla ricostruzione fatta dal magazine di Alfonso Signorini, De Martino era single, mentre la Marcuzzi era sposata con Paolo Calabresi Marconi.

“I tempi del flirt incriminato, però, sarebbero precedenti a quelli dell’avvenuta scoperta e del relativo scoop: la liaison risalirebbe al 2018, anno in cui l’ex ballerino di Amici e la Marcuzzi si ritrovarono colleghi all’Isola dei Famosi, lei come conduttrice e lui come inviato (voluto da Alessia stessa). All’epoca De Martino era libero: il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi, invece, era sposatissima: si era scambiata le fedi l’anno prima con Paolo, ma non aveva certo rinunciato a flirtare platonicamente”, ha così spiegato il settimanale.

Sempre secondo Chi, Belen avrebbe voluto evitato di fare il nome della Marcuzzi durante l’intervista a Domenica In per non coinvolgere anche Mara Venier. Attualmente, infatti, sia De Martino che la Marcuzzi sono in Rai.