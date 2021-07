Alessia Marcuzzi, lo scatto che fa infuocare il web: “Ti faccio una foto pazzesca”

Con l’annuncio fatto qualche settimana fa, Alessia Marcuzzi è finita al centro dell’attenzione del gossip. La conduttrice, però, non ha smesso di stupire i fan. Con l’ultimo scatto hot che ha deciso di condividere su Instagram, ha fatto impazzire i social.

“Ti faccio una foto pazzesca” – Solo qualche settimana fa la Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset, dopo 20 anni di vero e proprio successo. Dopo l’inaspettata notizia, lei e il marito hanno deciso di volare in Sicilia per concedersi un meritato riposo. Attiva sui social, la presentatrice ha deciso di condividere questi attimi di spensieratezza con i fan.

All’occhio attento dei follower non è di certo sfuggita la recente foto che ha fatto infuocare i social. Sotto lo scatto hot, in cui la donna si mostra in un topless da mozzare il fiato, Alessia ha scritto: “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto: ‘Spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa’. Non dirmelo due volte”.

Davanti ad una simile foto, i commenti di apprezzamento dei fan non sono affatto mancati. “Ed è davvero una foto pazzesca” oppure “La più bella di tutte”. Come sempre, però, non sono mancati i commenti negativi.

Tra chi critica Alessia Marcuzzi per “l’outfit” dell’immagine scrivendo cose del tipo “Fate a gara a chi si mostra di più si può essere anche più belle ed eleganti vestiti”, c’è chi ha polemizzato per via di uno scatto simile postato in precedenza da Elisabetta Canalis. Poche ore prima, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha postato una foto simile (stessa posa e stesso “look”). Questo particolare ha fatto scoppiare la polemica, spingendo alcuni a commentare negativamente la foto della Marcuzzi: “Perché l’ha fatta la canalis devi copiarla? Ps non ci riesci e la n1 lei” o “Hai copiato la posa della Canalis”. Davanti a queste polemiche, la conduttrice ha deciso di sorvolare, godendosi le meritate vacanze.