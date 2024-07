Alessia Marcuzzi: pronta a sbarcare su Prime insieme alla Gialappa’s Band

Dopo la consueta pausa estiva, Alessia Marcuzzi sarà totalmente impegnata sul piccolo schermo. Stando all’ultima indiscrezione emersa sui social, la conduttrice sbarcherà su Prime Tv, ad affiancarla ci sarà la Gialappa’s Band.

NUOVO PROGRAMMA SU PRIME – Come oramai noto, dopo aver detto addio a Mediaset, la Marcuzzi è sbarcata in Rai. Su Rai 2 è andata in onda con Boomerissima, ottenendo ottimi risultati negli ascolti. Successivamente ha affiancato Rosario Fiorello e Carlo Conti, proseguendo la sua avventura in Rai.

Negli ultimi giorni, inoltre, è iniziata a circolare un’indiscrezione che vedeva la Marcuzzi pronta a sostituire Loretta Goggi nel ruolo di giudice a Tale e Quale Show. Rumor confermato dopo poco. Il lavoro per Alessia, però, non finisce qui.

Nei giorni scorsi, infatti, è avvenuta la presentazione dei palinsesti di Prime Video Italia 24/25 e non è sfuggita la presenza dell’ex volto di Mediaset. Da quanto scoperto da TVBlog, Alessia Marcuzzi condurrà un game show insieme alla Gialappa’s Band:

“Red carpet – vip al tappeto (registrazioni iniziate ieri) è un game show in cui Alessia Marcuzzi sarà non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

Ad accompagnare le improbabili gesta dei malcapitati, tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, ci sarà l’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). La celebrità che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi”.