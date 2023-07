Alessia Marcuzzi, sulla presunta liaison con De Martino: “Mi è proibito parlarne”

Sebbene sia trascorso più di un anno dal chiacchieratissimo gossip che ha visto protagonisti Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, recentemente è stato nuovamente tirato in ballo. Dopo un lungo periodo di silenzio, la conduttrice ha deciso di parlarne per la prima volta.

“Mi è proibito parlarne” – Diverso tempo fa, si è vociferato che una delle rottura tra Belen e Stefano sia stata causata da un tradimento da parte di quest’ultimo. Stando a questi rumors, De Martino avrebbe avuto una breve liaison con la Marcuzzi. Nelle scorse settimane la questione è stata nuovamente tirata in ballo.

Nonostante la bufera in cui si è trovata protagonista, Alessia non ha mai commentato il gossip su questa presunta love-story clandestina. In una recente intervista a La Repubblica, l’ex conduttrice del GF Vip ha deciso di svelare la sua verità. La donna, infatti, ha spiegato il perché non ne ha mai parlato fino ad ora:

“Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”. Faccio fatica a tenermi”.

Sebbene Alessia Marcuzzi voglia dire la sua al riguardo, è costretta a tacere a causa di diverse persone che lavorano con lei. Se con queste dichiarazioni la donna abbia voluto smentire quanto detto in questo ultimo anno, ha ovviamente alimentato nuovamente la curiosità del mondo del gossip. Cosa è realmente successo? Ad oggi rimane ancora un mistero.