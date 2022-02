Alessia Quarto: la vita dopo C’è Posta per Te

Alessia Bosco, 29 anni e originaria di Boscoreale, ha ottenuto tanto sucesso e popolarità sul web dopo un episodio del programma televisivo C’è posta per te, su canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Nell’episodio dove compare la giovane napoletana, ha raccontato a milioni di italiani il tradimento subito: infatti il marito non è stato con una donna qualsiasi, ma con sua cugina.

Quest’ultimo, di nome Giovanni, si è presentato al programma di Mediaset per chiedere il perdono ad Alessia. É passato molto tempo dalla registrazione di quell’episodio, ma la 29enne, in una intervista rilasciata a Gianni Simioli de La Radiazza, spiegato cosa è successo dopo tra lei e lui: “Abbiamo registrato ad agosto e devo dire che le cose sono migliorare, tra me e me però. Non sono tornata con lui, la mia scelta l’ho fatta e quella rimarrà. Adesso sto meglio, in confronto ad agosto sto una favola, ma è comunque un percorso lungo, un dolore che va affrontato“.

I due si erano sposati dopo 14 anni di fidanzamento e stavano cercando di avere un bambino: quando Alessia ha avuto un aborto, il marito non le è stato vicino ma è caduto tra le braccia della parente. Una storia molto triste per Alessia, ma che durante l’episodio ha mostrato comunque una grande ironia nel sdramattizzare il tutto, ottenendo un grande successo dal pubblico.

Tutto questo ha reso Alessia molto popolare e seguita sui social; interagisce molto con i suoi followers tramite post e instastories. Tramite quest’ultime ha voluto approfondire la sua situazione durante e dopo l’episodio andato in onda: “Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e che tutt’ora penso. Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere“. “Volevo ringraziarvi per i tanti messaggi, ma sono questa. Fino a un quarto d’ora fa mi conosceva solo papà, mi hanno chiamato la ‘queen’, ma chi so?“

Dopo circa un mese, la vita di Alessia è andata avanti, con un’aria nuova e diversa. Nel giorno di San Valentino e di San Faustino la ragazza napoletana ha raccontato come si sente e cosa ha fatto in un giorno tradizionalmente legato all’amore. La giovane ha dichiarato in una storia di aver partecipato a un concerto di Gigi Finizio e di essersi commossa quando il cantante ha donato un fascio di rose alla moglie sotto gli occhi del pubblico per poi darle un bacio. “Non è il gesto materiale – spiega Alessia – ma il gesto d’amore e d’affetto che mi ha colpito. Stavo morendo”.