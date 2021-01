Alessia Ventura, allo scoccare dell’anno nuovo: l’annuncio su Instagram

Allo scoccare dell’anno nuovo è giunto l’annuncio social di Alessia Ventura. La showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower la lieta notizia: è in dolce attesa.

“Ti aspettiamo” – La cugina di Luca Argentero, insieme al compagno Gabriele Schembari, ha voluto iniziare l’anno con un annuncio su Instagram. La coppia ha rivelato di star aspettando la cicogna.

La donna, nota per programmi quali La Talpa, Ok, il prezzo è giusto, Passaparola, Controcampo e I Raccomandati, ha dedicato un post su Instagram. A mezzanotte di Capodanno ha pubblicato uno scatto che la vede insieme a Gabriele e con il pancione. Ad accompagnare la foto è la dedica: “Ti aspettiamo amore, buon 2021”.

La Ventura, recentemente impegnata a Mezzogiorno In Famiglia, è stata ovviamente inondata di commenti. Non sono sfuggite le congratulazioni di volti noti come Natalia Bush e Adriana Volpe, la quale ha scritto: “Che bella notizia! Sììì. Sono felicissima per voi”.

LA SUA STORIA CON GABRIELE – Dopo la turbolenta storia d’amore con Filippo Inzaghi, Alessia Ventura ha ritrovato il sorriso al fianco di Schembari. Nonostante si frequentassero da tempo, la coppia ha deciso di uscire uffialmente allo scoperto nel 2019, sempre tramite i social. Uomo molto riservato, del compagno della showgirl si sa solo che attualmente gestisce un servizio di noleggio auto.