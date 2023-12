Alex Belli, contro Massimiliano Varrese: “Fly down man!”

A criticare duramente il comportamento che Massimiliano Varrese è tornato ad avere nei confronti di Beatrice Luzzi è stato Alex Belli. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha deciso, attraverso i social, di dire la sua su quanto sta accadendo in questi giorni nel reality.

“Fly down man!” – Dopo alcune settimane di apparente tregua tra Massimiliano e Beatrice, sono tornati ad infiammarsi gli animi dei gieffini. Sui social sono divenute virali diverse clip che vedono protagonista proprio Varrese rivolgere parole pesanti verso l’attrice. Proprio per questo in molti hanno chiesto provvedimenti seri nei confronti del concorrente del GF.

A schierarsi dalla parte della Luzzi, scagliandosi duramente contro il gieffino è stato proprio Alex. Protagonista indiscusso della sesta edizione del GF Vip, Belli sta seguendo con attenzione e interesse le dinamiche che si stanno creando all’interno della casa più spiata d’Italia.

Attraverso i suoi canali social, Alex Belli ha criticato duramente il comportamento di Massimiliano nei confronti dell’ex volto di Vivere: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!“.

Davanti a queste parole c’è chi ha iniziato a sognare di una possibile entrata dell’ex gieffino all’interno del reality di Alfonso Signorini, immaginando i possibili scontri con Varrese. Quello che è certo è che Alex era stato chiamato per la scorsa edizione, ma aveva dovuto rifiutare per via del cast scelto:

“Il Grande Fratello è un programma di accadimento. Tutti pensano che sia un programma autorale, in realtà non lo è. È un programma dove c’è un gruppo di persone che fanno cose, che si piacciono, che non si piacciono, che litigano, che si vogliono bene. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia eccetera. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. Poi dopo è stato refreshato, come si dice in gergo tecnico. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”.