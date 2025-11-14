Alex Belli e Delia Duran, diventano genitori: svelato il sesso

Alex Belli e Delia Duran, qualche settimana fa, hanno annunciato che a breve diventeranno genitori. Negli scorsi giorni, hanno svelato il sesso del bambino ed i possibili nomi.

Stando a quanto riporta “Adnkronos”, la modella ha rivelato in un’intervista a “Storie al bivio” che diventerà madre di un maschietto. Come lei stessa ha sottolineato, il genere del nascituro è per loro indifferente. Probabilmente, lo chiameranno Roberto, come il padre dell’ex gieffino, o Gabriel.

Il parto è previsto per la fine di Marzo 2026. Erano anni, ormai, che i due coniugi provavano ad avere figli. E solo dopo ben lunghi 5 anni, il loro sogno di diventare genitori sta per diventare realtà. Il percorso è stato molto difficile. Marito e moglie hanno raccontato nell’intervista che uscirà a breve di aver attraversato un periodo in cui pensavano di dover ricorrere, come ultimo tentativo, alla procreazione assistita.

Ad un certo punto, è arrivato uno spiraglio di luce. Tutto è cambiato, dopo essere stati qualche giorno a Napoli. Secondo Alex, è avvenuto un vero e proprio miracolo. Delia si è seduta sulla sedia della fertilità ai Quartieri Spagnoli, e poco dopo, è rimasta incinta. Si tratterà di un semplice caso?

Dopo due settimane di ritardo, la modella ha fatto il test di gravidanza. Sorprendentemente, era incinta di ben 3 settimane. Incredula, ha fatto anche un altro esame che ha confermato l’esito del primo. I due futuri genitori non vedono l’ora di stringere il piccolo tra le loro braccia.