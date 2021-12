Alex Belli e Delia Duran a Verissimo, la Toffanin li stuzzica: “Lei ti ha perdonato? Alex sei un genio”

Silvia Toffanin ha accolto come ospiti nell’ultima puntata di Verissimo Alex Belli e Delia Duran, nel corso della quale ha lanciato varie frecciatine all’attore riguardo il suo percorso nel Gf Vip con Soleil Sorge.

“Nella seconda parte della mia vita – ha detto Alex – ho avuto un po’ di rigetto. Per tanti anni lui non mi ha capito. La mia famiglia non voleva che andassi a Milano in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo. Oggi il rapporto è buono, però siamo su due mondi opposti”.

“A chi ti dice che reciti anche nella vita cosa rispondi?. “Che questo è il mio modo di fare”, la replica. “Ma tu hai sempre quel vocione?”. “Si, da quando ho 16 anni”. La conduttrice ha incalzato: “Così è tutto un po’ teatrale”. “Sono fatto così”, ha concluso Alex.

La Toffanin ha però incalzato con le punzecchiatura una volta entrata Delia nello studio. “Non ci credo, tu l’hai perdonato? Sei un genio Alex Belli”, ha detto in maniera sarcastica. A un certo punto, come riportato su gossipetv.com, a farla andare fuori dai gangheri una frase della Duran, quella in cui ha detto che lei ed Alex sono “due artisti”.

“No no, due artisti no – ha subito rimarcato la conduttrice pervasa da un mix di stupore e stizza -. Gli artisti sono altri. Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri… io sono sconvolta”.