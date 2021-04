Alex Belli e Delia Duran, la coppia è sparita da ieri sera: “Non rispondono nemmeno al telefono”

Alex Belli e Delia Duran sono spariti da ieri sera e non si hanno tracce. Barbara D’Urso ha lanciato l’allarme oggi a Domenica Live poiché il modello avrebbe dovuto partecipare come opinionista. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

ALEX E DELIA “SCOMPARSI” – Alex Belli è un grande amico di Akash Kumar e sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di oggi di Domenica Live. “Avremmo dovuto avere ospite qui Alex Belli, ma non si è presentato” ha esordito Barbara D’Urso, molto preoccupata dell’assenza del modello.

“Avevamo già organizzato tutto ma Alex non risponde al telefono da stamattina, così come non risponde la sua fidanzata Delia. Siamo preoccupati perché lui è sempre puntuale e preciso. Sono tornati da settimane dalle Maldive, ora sono in Italia ma non rispondono. Non sto scherzando” ha continuato la conduttrice. Effettivamente, le ultime stories dell’uomo risalgono a ieri durante una festa di compleanno; da lì il vuoto.

Il talk è andato comunque avanti ma alla fine della puntata, la D’Urso ha chiesto notizie del modello: “Ancora non abbiamo notizie di Alex Belli? Sono preoccupata, perché non risponde al telefono e non risponde neanche la sua fidanzata”.

Insomma, pare non ci siano notizie della coppia e, al momento, non sappiamo dove siano e perché non rispondono al telefono. Cosa sarà successo?