Alex Belli e Delia Duran, non possono avere figli: la loro decisione

Nelle scorse ore Alex Belli e Delia Duran hanno voluto rivelare una spiazzante notizia. L’amata e discussa coppia del GF Vip ha scoperto di non poter avere figli, rivelando il motivo e cosa ha deciso di fare.

LA DECISIONE DELLA COPPIA – È innegabile che Alex e Delia siano stati due dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GF Vip. I due hanno fatto parecchio discutere per il loro amore libero.

Innamorati più che mai, l’attore e la Duran è da tempo che hanno deciso di fare un grande passo. I due ex gieffini, infatti, è da diverso tempo che stanno cercando di avere un figlio. Dopo un anno di tentativi, la coppia ha deciso di rivelare cosa sta accadendo.

Attraverso un’intervista a Nuovo, Belli ha rivelato che lui e la moglie hanno deciso di sottoporsi ad alcuni esami. Gli esiti, però, non sono stati quelli sperati:

“Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita”.

Alex Belli e Delia Duran, quindi, hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. L’ex volto di Centovetrine ha così affermato:

“Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto” .