Alex Belli e Delia Duran, dopo Temptation Island Vip sono pronti per diventare genitori

Sono state una delle coppie protagoniste dello show dei sentimenti, Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia Duran.

Dalla fine dello show sono passati parecchi mesi e Alex racconta i sogni della coppia e quello che è accaduto subito dopo la fine del reality show.

Alex Belli e Delia Duran: “Le liti sono continuate anche fuori ” – L’uomo ha dichiarato che dopo la fine dello show, tra di loro, le liti sono continuate.

Rivedersi non è stato facile ed ha fatto riemergere tutto ciò che non si erano detti al falò di confronto.

Ecco cosa ha detto l’uomo a “Chi”: Abbiamo rischiato molto. Temptation è stata per entrambi un’esperienza dura perché si creano dinamiche forti, nel tuo inconscio costruisci cose che non esistono, i non detti inevitabilmente te li porti a casa” […]“Lo strascico è durato a lungo: guardando le puntate si è riaccesa la discussione. Poi ci abbiamo riso sopra. Il viaggio nei sentimenti per noi non è stato pericoloso e ne siamo usciti rafforzati”

Alex Belli e Delia Duran pensano di metter su famiglia – La coppia dopo aver superato il duro scoglio rappresentato dal viaggio nei sentimenti è finalmente pronta a mettere su famiglia.

Ecco le parole di Alex in merito:“Sì, è il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori.

“Conviviamo da tempo e stiamo bene. Il matrimonio non è tra le nostre priorità, anche se alle Seychelles è stato come vivere una di luna di miele in anticipo: il resort che ho scelto per scattare uno shooting pubblicitario, era pieno di coppie fresche di nozze.”