Alex Belli e quella voglia di essere padre: “Matrimonio finito perché non arrivavano bebè”

Alex Belli non ci sta e vuota il sacco. Dopo le tante illazioni circa la prematura fine del suo matrimonio con la modella Katarina Raniakova dovuto, secondo alcuni, ai continui tradimenti di lui, è deciso a mettere la parola fine su una parte intensa e dolorosa della sua vita. Nessuna mancanza di fedeltà, dunque, ma una crisi vera e intima che ha radici nel bisogno di diventare padre.

L’attore e modello emiliano, arrivato alla soglia dei 38 anni, non ha sopportato quella vita matrimoniale in cui doveva rinunciare alla gioia di essere papà. Una rivelazione che la stessa compagna ha fatto in lunghi post sui social e che alla fine hanno fatto di fatto scoppiare le nozze avvenute nel 2013 e durate quattro anni.

E’ l’attore a ribadirlo ai microfoni di “Chi” in una lunga intervista in cui spiega: “Non l’ho mai raccontato fino a ora, ma il fatto di non essere riusciti a diventare genitori è stata la causa del fallimento del nostro matrimonio: ci abbiamo provato e non ha funzionato, i traumi non sono stati indifferenti e gli strascichi dolorosi”. Una crisi che non poteva essere scongiurata nonostante il forte sentimento che li univa e che li ha privati di un futuro insieme.

Alex Belli, dopo il matrimonio che caos con Mila e Delia

Niente a che vedere, dunque, con la turbolenta relazione con la modella marocchina Mila Suarez, con cui Belli si è accompagnato fino all’anno scorso. Un amore lungo due anni e travagliato con reciproche accuse di tradimento in diretta TV. La Suarez, ex di Fabrizio Corona accusò infatti su giornali e in programmi televisivi l’attore di averla tradita più volte durante la loro frequentazione con l’attuale compagna Delia Duran.

Belli e la Duran escono allo scoperto l’anno scorso sulla scia delle accuse di tradimento ma da allora fanno coppia fissa e sembrano avviati a percorrere una lunga storia d’amore insieme.”Oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibro” spiega lui che, sulla questione bebè, afferma: “Ci abbiamo riflettuto molto. Non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori“