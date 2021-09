Alex Belli, la moglie fa un appello: ”Ho bisogno del tuo aiuto”

La replica di Delia Duran al marito Alex Belli è finalmente arrivata. Erano molti i fan che attendevano questo momento. Ricordiamo che l’attore e fotografo si è lamentato, qualche tempo fa attraverso una lettera pubblicata su Di Più dell’eccessiva gelosia della moglie.

Questo fattore ha rischiato, e forse rischia tutt’ora, di compromettere seriamente il matrimonio della coppia. Dalle parole di Alex Belli si è evinto infatti, che Delia spiasse di continuo Alex, controllando tra telefono e computer. Alex Belli, che dovrà partecipare a breve al Gf Vip, ha dichiarato che sta vivendo parecchi disagi.

Delia Duran ha deciso di replicare pubblicando ancora una volta le sue parole sulla rivista edita da Cairo Editore Di Più Tv, ricordando ad Alex Belli il passato doloroso che è stata costretta a vivere. Prima di incontrare l’attore, infatti, la 33enne ha sofferto a causa di un amore sbagliato. Una relazione importante, durata cinque anni, che è finita a causa dei continui tradimenti dall’ex compagno di Delia. Da qui si comprende chiaramente la mancanza di fiducia della donna nei suoi rapporti amorosi attuali.

Accanto ad Alex Belli Delia Duran ha ritrovato la sua serenità ma le sofferenze del passato non riescono a sparire tanto facilmente. Proprio per questo motivo, l’attrice e influencer ha chiesto al marito di essere più comprensivo, più paziente e soprattutto più dolce. Le sue parole pubblicate sul giornale infatti sono state: “Visto che conosci questo mio lato fragile, invece di attaccarmi e criticarmi per la possessività che trovi eccessiva, cerca di essere più dolce, più comprensivo: voglio superarla con il tuo aiuto, non ho bisogno di critiche ma di sostegno”

DELIA DURAN E IL DESIDERIO DI MATERNITà CON ALEX – Delia Duran ha poi fatto una richiesta importante ad Alex Belli, ossia quella di avere un figlio. La sud americana sogna una famiglia, un modo, stando a quello che ha dichiarato, per sentirsi una donna più sicura e amata. Le sue parole infatti sono state: “È arrivato il momento di parlarne seriamente: sarebbe un sogno, il perfetto coronamento del nostro amore. Un grande amore che non deve avere ombre”.