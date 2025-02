Alex Benedetti, è morto il direttore di Virgin Radio

Lutto nel mondo radiofonico. Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio si è suicidato ieri, lunedì 10 Febbraio.

Le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato agli inquirenti una triste realtà. L’uomo, di 53 anni, amante della musica si sarebbe lasciato cadere dal settimo piano del palazzo di Virgin Radio. Si tratta di un gesto volontario, non di una caduta accidentale dal balcone del suo ufficio.

Inizialmente, voci indiscrete hanno parlato di una presunta lettera d’addio, lasciata nello studio radiofonico. Tale affermazione si è rivelata falsa. Il foglio in questione non è nient’altro che una cartolina, inviata da un fan. Le autorità hanno disposto l’autopsia, al fine di chiarire la dinamica degli eventi.

Il cinquantatreenne ha dedicato la sua intera vita alla musica. All’età di 13 anni Alex ha iniziato a lavorare in una discoteca come DJ. La ruota della fortuna nell’94 gli ha dato la possibilità di entrare nel mondo di Radio Italia Network. Da li, è iniziata la sua scalata sociale, arrivando ai vertici di Virgin Radio.

Le persone a lui care, interrogate dagli investigatori, hanno supposto che tale gesto sia la conseguenza di problemi di natura economica. Alex non avrebbe retto il peso di una “truffa” in cui si sarebbe trovato coinvolto, nella ristrutturazione di un’abitazione, ed avrebbe deciso di farla finita. Il gruppo Mediaset, visto il tragico evento, ha deciso di annullare il Gala organizzato in onore del Festival di Sanremo a Villa Nobel. La decisione presa dai membri della radio è quella di non rilasciare interviste e di limitarsi al silenzio.