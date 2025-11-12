mercoledì, Novembre 12, 2025
Alex Meret, tra il Napoli e la Nazionale di Gattuso: un futuro da scrivere ma Rino crede nel portiere azzurro

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Alex Meret vive un momento delicato nella sua esperienza al Napoli. Il portiere friulano, attualmente fermo ai box per infortunio, ha visto il suo ruolo da titolare scivolare nelle mani di Vanja Milinkovic-Savic.

Nonostante ciò, Rino Gattuso continua a considerare Meret una pedina importante. Il commissario tecnico dell’Italia, impegnato nella corsa alla qualificazione al prossimo Mondiale, ritiene l’ex Udinese un elemento di grande valore per esperienza e mentalità. La sua presenza nello spogliatoio azzurro è vista come un fattore di equilibrio per un gruppo ancora in crescita.

Sul fronte nazionale, però, la concorrenza non manca. Elia Caprile, in grande ascesa, è pronto a insidiare il posto di Meret, forte delle ottime prove con il suo club. Anche Vicario resta in corsa, ma Gattuso sembra intenzionato a non rinunciare troppo presto a un portiere che conosce bene la pressione dei grandi palcoscenici.

Gattuso sa che l’esperienza di Meret può fare la differenza nei momenti chiave. Nonostante la fase difficile al Napoli, la fiducia del ct resta intatta. Il ritorno in campo e la condizione fisica saranno decisivi per capire se Meret potrà riprendersi il suo posto, sia tra i pali partenopei che con la maglia dell’Italia.

