Alex Sandro, arrivano conferme: non rinnoverà

Alex Sandro a fine stagione saluterà la Juventus, arriva la conferma. Il calciatore non è più nei piani dei bianconeri

Alex Sandro saluterà la Juventus a fine stagione. Ormai può dirsi sicuro: il calciatore brasiliano saluterà i bianconeri, con un rinnovo di contratto che ormai sembra essere impossibile a farsi. La Juventus ha voglia di cambiare aria su quella fascia e il brasiliano non offre più garanzie.

A gennaio si vuole cambiare tutto, con i bianconeri che potrebbero tentare già un assalto per alcuni giocatori visionati con attenzione. Tra i tanti vi è anche un possibile rientro di un giovane in prestito.

Movimenti invernali?

Dopo le dichiarazioni di Pavel Nedved appare difficile che i bianconeri possano andare sul mercato per qualcosa di pesante a gennaio, tanto che i nomi fatti sembrano ben pochi. Alejandro Grimaldo, specie dopo l’eliminazione dalla Champions League dei bianconeri. Il calciatore spagnolo sembra essere molto più vicino alle inglesi, con Arsenal e Manchester City a cercarlo.

I bianconeri stanno monitorando da vicino Fabiano Parisi, che potrebbe essere la soluzione giusta. A stagione in corso non si muoverà, ma mai dire mai. L’ipotesi più accreditata al momento è un ritorno anticipato per Andrea Cambiaso, che con il Bologna sta facendo bene nonostante una stagione altalenante per i felsinei.

Attenzione anche a Guerreiro e Bensebaini, anche se per quest’ultimo ben più difficile possa succedere qualcosa a gennaio visto il suo essere extracomunitario. Negli ultimi giorni è montata la possibilità di vedere i bianconeri su Alvaro Odriozola. I bianconeri hanno gli occhi aperti ad eventuali possibilità.