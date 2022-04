Alex Sandro per Zaniolo, il possibile scambio

Alex Sandro sembra interessare alla Roma di Mourinho e potrebbe finire in uno scambio che porterebbe Zaniolo in bianconero

Alex Sandro andrà via in estate e sembra possa esservi una pretendente. La Roma potrebbe tentare l’assalto al terzino bianconero, valutato tra i 15 e i 20 milioni dalla società.

La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione per prelevare Nicolò Zaniolo, proponendo uno scambio. La Roma per il giocatore chiede 40 milioni, cifra che potrebbe essere dimezzata con l’inserimento del brasiliano.

Uno scambio vantaggioso e il sostituto

Lo scambio consentirebbe alla Juventus di allegerirsi dell’ingaggio di Alex Sandro. Il brasiliano percepisce circa 6 milioni e verrebbe poi sostituito con Renan Lodi dell’Atletico Madrid. I colchoneros potrebbero lasciar partire il giocatore verdeoro, a patto di una buona offerta.

Buona offerta che la Juventus potrebbe permettersi, dovesse concretizzarsi lo scambio con Zaniolo. I bianconeri potrebbero dare Alex Sandro più 20/25 milioni di euro, per poi dare uno stipendio di 4/5 milioni al giocatore. Un risparmio totale e che consentirebbe altre operazioni in entrata.

Zaniolo resta una pista abbastanza aperta per la Juventus, nonostante sia in netto vantaggio la candidatura di Giacomo Raspadori. L’italiano del Sassuolo sembra essere il prediletto della dirigenza bianconera per sostituire Paulo Dybala e anche Carnevali sembra intenzionato a vendere alla Juve. A quanto pare, già da quest’estate, infatti, si sarebbero visti degli approcci bianconeri, che poi sono culminati con l’acquisto di Kean. Di sicuro alla Roma non dispiacerebbe avere il terzino brasiliano in squadra, con José Mourinho che potrebbe finalmente avere un tassello importante per la sua rosa.