Alex Sandro sul mercato, la Juventus non lo vuole più

A riportarlo è calciomercato.com, secondo cui Alex Sandro potrebbe muoversi già da Gennaio in uscita dai bianconeri

Arrivato per 26 milioni di euro, era un giocatore che prometteva faville. Infatti nel 2015, da appena arrivato dal Porto, non fece tanto male. Anzi, si ergeva ad uno degli ennesimi colpacci in casa bianconera. Di quell’Alex Sandro ora però non si ha altro che il ricordo.

Quel Brasiliano che offriva sicurezze è durato, si e no, una stagione e mezza. Un calo drastico di cui non si conoscono le cause effettive. Vuoi per una collocazione più difensiva rispetto a quello a cui era abituato, lui che con Danilo al Porto formava un duo di terzini di spinta. Il problema è che, lo ha dimostrato, non riesce più ad essere neppure una soluzione offensiva di livello. In questa stagione è addirittura finito dietro a De Sciglio e Pellegrini nelle gerarchie di Allegri.

Un Brasiliano che dorme

L’involuzione dell’ex Santos è sotto gli occhi di tutti. Il calciatore sembra dormire e non offre veri e propri spunti di gioco, risultando spesso un vero e proprio giocatore in meno per la compagine bianconera.

Complice anche il suo stipendio fin troppo oneroso, sei milioni di euro annui, la Juventus lo avrebbe messo sul mercato. Il suo contratto è in scadenza al 30 Giugno 2023 e i bianconeri vorrebbero venderlo anche per non perderlo a zero, con il giocatore che potrebbe lasciare già da Gennaio. Per lui la Juventus potrebbe partire da una base d’asta di 15 milioni di euro.

Il giocatore era in orbita Chelsea quest’Estate, si vociferava uno scambio con Emerson Palmieri, che poi non è andato a buon fine. Ora potrebbe essere il Real Madrid la sua prossima squadra. Una cosa è sicura, il futuro di Alex Sandro non sarà a Torino.