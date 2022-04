Alex Sandro va via, Renan Lodi al suo posto

Se Alex Sandro va via la Juventus potrebbe puntare su Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Wijndal l’alternativa

Alex Sandro è in partenza. Salvo complicazioni, il terzino brasiliano andrà via da Torino. Il giocatore ex Porto non convince più nessuno nell’ambiente bianconero.

L’età più i costi convincono la dirigenza a volerlo cedere, unito a prestazioni non propriamente altisonanti e un contratto in scadenza nel 2023. Al momento, il contratto del brasiliano sembra non essere in programma tra i rinnovi dunque sembra addio.

Chi arriva al suo posto?

Per il post Alex Sandro sembra essere già pronto Renan Lodi, anche lui che sembra in uscita dalla propria squadra di riferimento. Il calciatore dell’Atletico Madrid piace parecchio alla Juventus, ma non convincono i costi. I colchoneros vogliono almeno 30 milioni di euro, ma si potrebbe comunque trattare. Il suo stipendio è di circa 3.8 milioni.

Nel caso in cui risultasse difficile arrivare al calciatore brasiliano, la Juventus si getterebbe a capofitto su Owen Wijndal. L’olandese classe ’99 dell’AZ Alkmaar è valutato 12 milioni. Il giocatore è in netta crescita, tanto da guadagnarsi la fascia di capitano della compagine militante in Eredivisie. In stagione ha giocato 25 partite, segnando 1 gol e facendo 8 assist.

Tutto resta però difficile per via dell’incerta partenza di Alex Sandro. Sul brasiliano si hanno a Gennaio dei timidi sondaggi di Chelsea e Barcellona, ma nulla di concreto. Difficile capire se il calciatore partirà, specialmente perché il suo stipendio risulta pesante. 6 milioni di euro per il brasiliano, per cui la Juventus vorrebbe almeno 15-20 milioni. Cifre difficili su cui trattare, ma si proverà il tutto e per tutto.