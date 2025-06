Alex Zappieri non allena solo il corpo: ti prepara alla vita vera

Nato a Fiorenzuola d’Arda e oggi di base a Parma, Alex Zappieri non è un semplice personal trainer. È un mentore, un formatore, un esempio vivente di come la disciplina possa diventare salvezza, trasformazione e rinascita.

Con un passato nel mondo aziendale, Alex ha scelto di rompere gli schemi e intraprendere un nuovo cammino, spinto da una passione profonda per il benessere, la crescita personale e la difesa fisica. “Il mio obiettivo non è solo allenare il corpo, ma risvegliare consapevolezza. Insegnare a conoscersi, a proteggersi, a volersi bene davvero.”

Dietro ogni progetto di successo si nasconde una storia intensa. Per Alex, tutto è cominciato a 19 anni, quando ha dovuto affrontare una crisi personale che l’ha portato a toccare il fondo. La musica, in particolare la batteria, è stata la sua prima ancora. Poi è arrivato lo sport, e con esso, la luce.

Oggi Alex è in formazione con la FIF – Federazione Italiana Fitness, si specializza nella difesa personale con il metodo BSD Self Defence ideato dal maestro Andrea Bisaschi, uno dei maggiori esperti italiani nel settore, e lavora fianco a fianco con Alessandro Cassano, coach e fondatore del centro d’eccellenza Body Impact di Parma, dove allenamento, nutrizione e mindset si fondono in un’unica esperienza.

“La mia missione è aiutare le persone a riscoprire la propria forza interiore.” È con questa visione che Alex ha dato vita a un progetto innovativo che unisce prevenzione, autodifesa, consapevolezza emotiva e forma fisica.

In un mondo frenetico, dove ci si dimentica spesso di respirare, il suo approccio è un invito a rallentare, osservare, e finalmente ascoltarsi. “La difesa personale non è solo calci e pugni. È saper dire di no. È leggere le situazioni. È vivere con intelligenza emotiva.”

Determinato, preparato e ispirato dai suoi mentori, Andrea Bisaschi e Alessandro Cassano, Alex sogna un centro tutto suo. Un luogo dove sport, coaching e benessere si fondano in un’esperienza trasformativa. “Il mio futuro? Lasciare il lavoro d’ufficio per dedicarmi al 100% alla crescita degli altri. È la mia missione.”

Se cercate motivazione, se volete imparare a vivere meglio, se sentite che è il momento di rimettervi al centro della vostra vita, seguite Alex. Il suo lavoro non è solo fitness. È evoluzione personale.

📲 Instagram: @alex_zappieri