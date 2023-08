Alexis Sanchez offerto all’Inter

Alexis Sanchez sembrerebbe aver attirato gli occhi dell’Inter, che potrebbe provare a prenderlo. I suoi agenti lo avrebbero offerto ai nerazzurri

Libero dopo un’eccellente stagione all’Olympique Marsiglia, con 18 gol e 3 assist in 44 presenze, Alexis Sanchez è ancora senza squadra. Il ragazzo prodigio cileno, che è stato collegato al Paris Saint Germain o a un possibile ritorno al Barcellona, è stato ora collegato all’Inter, la squadra la cui ha difeso i colori tra il 2019 e il 2022.

Come sottolinea Nicolò Schira, il cileno rappresenterebbe un’opportunità di mercato per l’Inter, che ha appena perso, contro l’Atalanta, l’ingaggio di Gianluca Scamacca. Alexis chiede un contratto di un anno a 3 milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe essere sufficiente a convincere la dirigenza nerazzurra.

Ritorni amari

Qualche mese fa il giocatore ha rilasciato dichiarazioni abbastanza pesanti su quello che potrebbe essere il suo futuro, di nuovo, club. Dichiarazioni che potrebbero dimostrare che non arriverebbe: “All’Inter ero tranquillo… mi hanno dato la possibilità di dimostrare? Ho detto che se mi fanno giocare e sto male mi criticano. Non ho avuto il tempo di dimostrare… è stato ingiusto. Ero un leone in gabbia. Una volta dissi a Inzaghi che se non mi facevano giocare contro il Milan potevamo perdere. In un doppio senso, ma gli ho detto ‘mister, possiamo perdere, attento’. Ed è successo. Non gli ho detto niente, doveva essere come un elefante: bocca piccola e orecchio grande. Adesso l’Inter fa la copertura perché c’è stata una sconfitta, ma perché non mi hai fatto giocare?”.