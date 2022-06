Alexis Sanchez rifiuta tutte le destinazioni

Alexis Sanchez starebbe rifiutando tutte le offerte ricevute, attendendo una proposta da parte dell’Inter. Il giocatore non rientra nei piani nerazzurri

Alexis Sanchez blocca il mercato nerazzurro. Il cileno ex Barcellona, Arsenal e Manchester United è in uscita ma sembrerebbe essere volenteroso di permanenza. Il giocatore starebbe aspettando l’offerta giusta dal club nerazzurro, che però sembrerebbe aver già deciso di lasciarlo partire.

Il calciatore sta continuando a bloccare qualsiasi offerta in arrivo, con l’Inter che in queste due settimane dovrà incontrare l’entourage del giocatore per definire un addio che sembra ormai certo. Il calciatore dovrà far spazio – anche per questioni economiche legate allo stipendio – in attacco. I nerazzurri vogliono tesserare Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L’argentino è in standby, il belga è atteso per le visite mediche già da Mercoledì.

Le offerte rifiutate

Il cileno non ne avrebbe rifiutata solo una, ma ben quattro. In ordine temporale, infatti, ha detto no a Siviglia, Galatasaray, Marsiglia e Villareal. Il calciatore vorrebbe prima capire il da farsi con l’Inter, poi prenderà una scelta. Su di lui ci sarebbero anche Arsenal e Barcellona, entrambi possibili cavalli di ritorno.

Non sarebbero però le uniche due squadre sul calciatore, con anche il River Plate che potrebbe inserirsi. Per gli argentini la situazione sembra però più complicata. I biancorossi stanno già trattando Luis Suarez e l’ingresso di due giocatori con uno stipendio così grosso potrebbe pesare notevolmente. Servirà trattare, ma al momento resta difficile pensare ad un doppio colpo di questo calibro. Se Alexis Sanchez non si riduce lo stipendio non potrà succedere nulla.