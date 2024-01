Alexsandro, c’è la Roma

I giallorossi dopo Dean Huijsen vorrebbero regalarsi l’acquisto del giocatore brasiliano in forza al Lille

Si chiama Alexsandro, è brasiliano e gioca in difesa. No, non parliamo del calciatore di proprietà della Juventus, nonostante anche quest’ultimo sia stato dato tempo fa in ottica Roma, ma bensì del difensore centrale del Lille.

Infatti, il giocatore è entrato nel mirino dei giallorossi che lo vorrebbero per puntellare ulteriormente la difesa con un altro innesto. Il calciatore brasiliano interessa e non poco tanto che si parla di un’offerta ormai prossima da parte di José Mourinho e compagnia. Dopo Dean Huijsen potrebbe arrivare un altro colpo per la retroguardia.

Ne parla Tuttosport

A parlare della questione Tuttosport. Il quotidiano torinese ha evidenziato come i capitolini cerchino qualcuno lì dietro nonostante il prestito secco di Dean Huijsen dalla Juventus.

Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport: “Difensore centrale brasiliano, dotato di una buona struttura fisica e che in questa prima parte di Ligue 1 ha stupito tutti per il suo modo di giocare e la sua crescita. Con il Lille, sin qui, ha giocato un totale di 24 partite tra campionato, Coppa e Conference League ed è uno dei titolari della formazione che conta tra le sua fila anche l’ex Lecce e Barcellona, Samuel Umtiti. Il 24enne è legato al club francese con un contratto fino al 2026 e L’Equipe ha riportato dell’interesse concreto della Roma. Proprio i giallorossi potrebbero presto formulare un’offerta di prestito con opzione, dato che non hanno la possibilità di poter offrire un trasferimento definitivo nel mercato invernale. Questo è l’ultimo nome inserito nella lista da Tiago Pinto, dunque dopo Huijsen, che ha già stregato al suo esordio, i capitolini valutano anche Alexsandro per la difesa”.