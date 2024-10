Alfonso Signorini, frecciatina ad alcuni ex gieffini: “Non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il GF”

Sebbene gli ascolti di questa nuova edizione del GF non sembrano voler decollare, alcuni concorrenti hanno iniziato a far discutere. Nelle ultime ore, però, a far discutere non è stato alcun gieffino, ma Alfonso Signorini e una sua frecciatina rivolta ad alcuni ex protagonisti del reality.

“Irriconoscenti” – Qualche ora prima dell’ultima puntata del GF, andata in onda ieri in prima serata, il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pomeriggio 5. Nel parlare delle scorse edizioni del reality, Signorini non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata ad alcuni ex concorrenti:

“Il Grande Fratello porta bene, ci sono tanti che hanno fatto carriere strepitose. Peccato che ci sia poca riconoscenza verso questo programma perché non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il Grande Fratello. Non so per quale ragione però so per certo che quando li chiami per fare una partecipazione al programma dicono “no per carità’”. Ma come? Hai avuto la luce grazie a questo programma! Un briciolo di riconoscenza in più non guasterebbe”.

Le dichiarazioni di Alfonso sono divenute virali sul web e i fan del programma si sono subito chiesti a chi fosse riferita questa frecciatina. Il conduttore, infatti, non ha voluto fare alcun modo, quindi ci ha pensato il popolo del web a tentare di ipotizzare i possibili ex gieffini.

Ad oggi, sono diversi gli ex concorrenti che una volta conclusa l’esperienza al reality hanno mantenuto e accresciuto la loro popolarità. Ad esempio c’è Luca Argentero, volto noto di fiction e film cinematografici, c’è Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island o ancora c’è Tommaso Zorzi, che è approdato sulle reti Warner Bros. Discovery dopo altri programmi di successo su Mediaset.