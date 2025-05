Alfonso Signorini, sulla sfuriata di Giulia De Lellis incinta: “Sarà arrabbiata per i soldi persi degli sponsor”

Davanti alla sfuriata di Giulia De Lellis per la paparazzata del settimanale Chi che ha annunciato la sua gravidanza, Alfonso Signorini ha voluto dire la sua. Senza peli sulla lingua, infatti, il conduttore ha commentato le ultime dichiarazioni dell’influencer.

“Sarà arrabbiata per i soldi persi degli sponsor” – Il tutto è avvenuto dopo la paparazzata di Chi, dove sono state rese note delle foto della De Lellis con un pancino che non ha lasciato spazio ai dubbi. Con questi scatti, quindi, il magazine ha divulgato così la gravidanza dell’ex volto di UeD ancor prima di lei.

Dopo la pubblicazione delle foto, Giulia è prontamente intervenuta. Attraverso le sue Instagram Stories, l’influencer lamentandosi dell’accaduto. Per l’influencer ha ammesso di aver trovato fuori luogo la divulgazione di quelle immagini, aggiungendo che certe notizie non dovrebbero essere divulgate da intermediari.

Intervistato da Grazia Sambruno nel podcast Boom, Alfonso Signorini ha commentato in maniera piccata le parole dell’ex corteggiatrice:

“Le foto sono esplicite perché lei ha sollevato la T-shirt che aveva e mostra un pancino in evidente stato di gravidanza. È chiaro che per una persona che ha fatto sei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa abbastanza ridere. Probabilmente sarà incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei, con tutti i vari sponsor e relative entrature. Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi e onestamente il giornale e il direttore Massimo Borgnis ha sicuramente fatto bene, se io fossi stato al suo posto avrei fatto la stessa cosa, ha dato una bella notizia. Non è che chissà che, insomma, il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta”.