Alfred Ekhator e Anna Acciardi: la storia d’amore finita a Temptation Island e le frecciatine social di Sofia Costantini

Tra le coppie più discusse di Temptation Island, spicca quella formata da Alfred Ekhator e Anna Acciardi. I due, fidanzati da un anno e nove mesi, hanno partecipato al reality su iniziativa di Anna, che aveva scoperto un tradimento da parte di Alfred. Durante il video di presentazione, Anna ha spiegato di essersi rivolta al programma per due motivi: sentiva di non ricevere le attenzioni che desiderava e non si era mai sentita l’unica donna nella vita di Alfred. Le sue scoperte includevano chat compromettenti tra Alfred e i suoi amici, dove lui si vantava di uscite serali con altre ragazze, fino alla scoperta definitiva del tradimento, confermato dallo stesso Alfred.

Il legame con Sofia

Nonostante le delusioni, Anna si dichiarava ancora innamorata di Alfred, ammettendo di non riuscire a lasciarlo nonostante i molti motivi per farlo. Dal canto suo, Alfred non sembrava particolarmente intenzionato a recuperare il rapporto, e poco dopo l’inizio dell’avventura a Temptation Island, ha iniziato a legarsi alla single Sofia Costantini. I due sono stati protagonisti di momenti di forte intimità, tra cui baci passionali, confidenze e allenamenti sensuali, che hanno profondamente ferito Anna. Di fronte a questa situazione, Anna ha deciso di chiedere un falò anticipato e, durante la quinta puntata, ha dichiarato di voler interrompere la relazione con Alfred.

Alfred, dal canto suo, ha ammesso che l’esperienza a Temptation Island e la vicinanza a Sofia gli avevano fatto capire di non amare più Anna. Ha inoltre espresso il desiderio di lasciare il programma con Sofia. Tuttavia, una volta conclusa l’esperienza nel reality, la frequentazione tra Alfred e Sofia sembra non essere continuata. Secondo le indiscrezioni circolate sul web, Sofia avrebbe scelto di non proseguire la conoscenza con Alfred.

Le frecciate social ad Anna

Nonostante ciò, Sofia ha lanciato alcune frecciatine social nei confronti di Anna. Tra queste, un video in cui si vede Sofia mangiare provocatoriamente un gelato mentre guarda Temptation Island, e un altro in cui balla sulle note di Sorry di Justin Bieber insieme a un amico, che ha ironicamente scritto: “Sorry Anna se Alfred ha scelto Sofia… dalle stalle alle stelle”. Questo contenuto su TikTok ha scatenato una serie di commenti negativi da parte degli utenti, che hanno criticato Alfred, sostenendo che avrebbe scelto qualsiasi donna gli avesse prestato attenzione. Tra i commenti più frequenti, si leggono frasi come “ha scelto solo per una cosa” e “dalle stelle alle stalle”.

Le polemiche continuano, mentre la storia tra Alfred e Anna sembra essersi conclusa definitivamente, con Sofia che resta al centro dell’attenzione per il suo atteggiamento provocatorio sui social.