Alfredo Pedullà: “Conte ha deciso di tornare a Casa, alla Juve: bisogna solo aspettare”

Nel suo editoriale, il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha parlato del Napoli e del futuro di Antonio Conte. Nonostante nelle ultime ore si parli una permanenza del mister in azzurro, Pedullà conferma la sua posizione dei giorni precedenti.

“C’è stato chi su questa storia ci ha marciato, facendo interazioni solo per lucrare like per poi cambiare idea dopo un paio di ore (sempre interazioni sono…). Conte ha deciso di tornare a Casa, alla Juve, ci vorranno i tempi tecnici e non sarà una cosa di domani o dopodomani, tuttavia il tracciato è scritto e bisogna soltanto aspettare”.

“Sorprese? Non sono nella sua testa, quindi gli lascio la palla. Il Napoli ha bloccato Allegri da tempo, andrà fino in fondo, a condizione di non traccheggiare troppo“, ha concluso il giornalista.