Alfredo Pedullà, il Napoli ha bloccato due nomi: “Per l’attacco piace Broja”

Il Napoli si sta già muovendo per bloccare alcuni nomi in vista del mercato estivo. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di rinfrescare la rosa senza però rinunciare agli intoccabili del club. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha provato ad anticipare le mosse del presidente e di Cristiano Giuntoli.

Due nomi blindati

Sul suo profilo ufficiale Twitter, Pedullà ha scritto: “Il Napoli ha bloccato Olivera, ma anche Kvaratskhelia: servono le firme, certo, ma sono strade tracciate”. Il giornalista sportivo ha provato a fare il punto della situazione sulle cessioni e i rinnovi del club azzurro.

“E per l’attacco, in caso di mega offerta per Osimhen, piace molto Broja (non solo al Napoli), in prestito al Southampton e di proprietà del Chelsea” ha continuato facendo precisazioni sulla questione attacco.

Indiscrezioni confermate

Le parole di Alfredo Pedullà sono state confermate anche dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluigi Longari. A Sportitalia, il cronista ha affermato che l’affare Kvaratskhelia-Napoli sarebbe molto caldo pertanto potrebbero esserci delle accelerazioni nelle prossime settimane. Questo sta a significare che Spalletti la prossima stagione molto probabilmente avrà a disposizione nomi importanti.