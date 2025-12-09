Alice Campello e Alvaro Morata, di nuovo in crisi? La foto che ha fatto impazzire il web

Alvaro Morata ed Alice Campello sono di nuovo in crisi? Sembrerebbe proprio di sì. Nelle ultime ore non si fa che parlar d’altro. Stando a quanto trapelato, il calciatore e la modella starebbero nuovamente affrontando una fase turbolenta della loro vita di coppia.

A rivelare l’indiscrezione è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos. Nel programma “D Corazon”, l’esperto di gossip ha lanciato la bomba, facendo una precisazione: i due non si sono lasciati.

Le sue parole:”Alvaro Morata è consapevole di ciò che è circolato sui social. Mi dice che non c’è alcuna rottura: c’è una crisi in corso, questo è evidente a tutti, ma sottolinea che è totalmente falso che ci sia una terza persona o che lui si stia appoggiando a un’altra ragazza”. Nulla è ancora perso. L’attaccante, infatti, sta facendo di tutto per superare le difficoltà con la moglie.

Nel frattempo, Alice ha postato diverse foto sul suo profilo Instagram. Nelle immagini, in compagnia dei suoi 4 figli, addobba l’albero di Natale. Manca una figura nel quadretto familiare: Alvaro. Non è passata affatto inosservata agli occhi dei fan la sua assenza. Molti utenti hanno chiesto delle spiegazioni. La risposta della trentenne milanese era prevedibile: assoluto silenzio. È, dunque, ovvio che tra i due non sia tutto rosa e fiori.

Non è la prima volta che i due giovani affrontano un periodo simile. Anzi, un anno e mezzo fa decisero di separarsi. La notizia creò molto scalpore sul web. Fortunatamente, dopo qualche mese, la modella ed il calciatore tornarono sui loro passi. Fino a qualche tempo fa, hanno descritto quello come il periodo più brutto della loro vita. Oggi, come quella volta, l’annuncio della loro crisi piomba come un fulmine a ciel sereno.