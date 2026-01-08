Alice Campello, sbotta su Instagram: tutta la verità sul tradimento di Alvaro

È tempo di verità per Alice Campello. La trentenne milanese ha rotto il silenzio sul presunto tradimento del marito, Alvaro Morata. Gabriele Parpiglia ha recentemente svelato un grande scoop. Secondo il giornalista, la coppia si sarebbe allontanata per via della presenza di una terza donna, una certa Elena.

Subito dopo la pubblicazione dell’articolo rivelatore, la stessa Campello è intervenuta. L’imprenditrice su Instagram ha chiarito la situazione. Sullo sfondo della storia, c’è lo screenshot dell’articolo di Parpiglia, intitolato:” Esclusiva: Lui, lei e l’altra. Tutta la verità sul triangolo Morata, Campello e Elena.” Senza fare molti giri di parole, la modella ha scritto:” Elena è un’amica di famiglia che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Se mi espongo pubblicamente è perché ne sono profondamente convinta”.

Ha aggiunto:” Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come “rovina famiglie“. In questi mesi ho letto di tutto, spesso ricostruzioni assurde: sembra esserci a tutti i costi il bisogno di individuare una terza persona, ma questo non può e non deve avvenire attaccando persone completamente estranee ai fatti.”

Alice avrebbe potuto cogliere l’occasione per smentire le voci sulla presunta crisi; invece, non l’ha fatto. Anzi, le sue parole suggeriscono che la rottura definitiva sia dietro le porte. Ciò di cui la trentenne è certa è che è tra il marito ed Elena non ci sia stato nulla. Ha, infatti, precisato:” Non è una persona che merita questa esposizione né di vedere il proprio nome associato a cose che non ha fatto. I nostri rapporti sono sempre stati limpidi: ha persino dedicato la sua tesi di laurea a Masqmai, ed è una persona seria, con valori e una famiglia perbene.”

Il breve intervento è terminato con un invito: “Vi chiedo, con rispetto, di smettere di inventare o cercare storie che non esistono. Questo tipo di speculazioni può causare danni gravi a terze persone che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte.”