Alice Campello sulla rottura con Morata:”Eravamo entrambi sotto effetto di farmaci”

Quasi un anno e mezzo fa, Alice Campello ed Alvaro Morata annunciarono la fine della loro storia d’amore. La notizia lasciò tutti i fan della coppia a bocca aperta. Si trattò di un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Qualche giorno prima, i due erano insieme; qualche giorno dopo, invece, sui giornali non si parlava d’altro che della loro separazione.

Dopo qualche mese, i coniugi spiegarono di aver preso una decisione frettolosa e tornarono sui loro passi. Oggi, sono più uniti ed innamorati che mai.

Recentemente, Alice ha affrontato nuovamente l’argomento, svelando molti retroscena. Poco prima della diffusione della notizia, Morata festeggiò la vittoria degli Europei con la Spagna. Allo stadio c’era anche la moglie con i loro 4 figli ed il loro nido d’amore sembrava più fiorito che mai. Proprio per questo, molti pensano ancora tutt’ora che la storia della rottura non fosse altro che una trovata di gossip.

Le parole della modella:”Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia. Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci“.

A dir il vero, stando a quanto la coppia spiegò a Silvia Toffanin, tra i due non c’è mai stato uno screzio o un litigio tale da portare alla crisi. La verità è che quel periodo fu molto difficile. Entrambi stavano facendo i conti con il peso della depressione e degli effetti dei medicinali prescritti dai dottori. Alice ha descritto la scelta di allontanarsi da Alvaro come l’errore più grande della sua vita. Per fortuna, ad oggi questo non è solo che un lontano ricordo.