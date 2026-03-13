Alice Campello, rompe il silenzio sulle foto dei figli: “Rispetto la volontà del padre”

Nelle ultime settimane, Alice Campello ha sorpreso tutti. È diverso tempo, ormai, che la modella pubblica le foto dei figli, solo con il volto coperto. Una scelta che segna un grande cambiamento rispetto al passato.

Questo particolare non è sfuggito agli occhi attenti dei fan. A fronte delle incessanti domande sulla questione, l’imprenditrice ha deciso di intervenire una volta per tutte. Senza molti giri di parole, l’influencer ha spiegato:” Perché è quello che vuole il padre e io lo rispetto”.

Queste dichiarazioni non hanno fatto nient’altro che confermare quanto già ipotizzato da molti, cioè che è stato proprio Morata a non voler più rendere pubblici i volti dei loro 4 piccoli sui social network.

Non si tratta di dinamiche nuove. Anzi, la situazione ricorda quella di Fedez e Chiara Ferragni. Anche in quel caso, fu il cantate a chiedere alla nota blogger di non mostrare più Leone e Vittoria. A malincuore, l’influencer non poté fare nient’altro che accettare le volontà dell’ex marito. Da quel momento, i piccoli, tanto amati dal pubblico, non compiano più sui profili dei genitori; se non con il volto coperto. La stessa strada è stata presa anche da Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Gli ex coniugi, al momento del divorzio, hanno concordato per non mostrare più la piccola Nina.

Tornando ad Alvaro e Alice, i rapporti non sarebbero dei migliori. Padro Jota, collaboratore del programma “En todas las salsas”, ha rivelato che i due stanno attraversando il periodo difficile della separazione. Rispetto all’altra volta, sembra, dunque, che tra Morata e la Campello non ci sia alcuna possibilità di un ritorno di fiamma.