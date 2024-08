Alice Campello, flirt con Andrea Iannone? La modella perde la pazienza e sbotta

Dopo l’annuncio della fine della storia d’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello, sono circolati svariati rumors su i possibili motivi che avrebbero portato alla rottura. A lanciare l’ultimo e inaspettato rumor è stato DillingerNews, portale di Fabrizio Corona, che ha parlato di un presunto flirt tra Andrea Iannone e Alice.

Davanti al clamore suscitato dalla notizia lanciato dal controverso portale di gossip, la Campello ha deciso di intervenire personalmente. Attraverso un lungo commento, la donna ha sbottato e si è scagliata duramente contro quest’ennesima voce di corridoio.

LA SMENTITA – Dopo l’annuncio della loro separazione, Alice e Alvaro hanno deciso di mantenere una certa riservatezza sui motivi che hanno portato i due a lasciarsi. Questo mistero non ha fatto altro che accrescere la curiosità dei fan e sul web sono iniziate a circolare diverse teorie sui motivi dietro questa inaspettata rottura.

Secondo molte voci di corridoio, a determinare la fine della storia tra lo sportivo e la modella sarebbero stati presunti tradimenti dall’una e dall’altra parte. Nei giorni scorsi a parlare di questo argomento è stato DillingerNews che, stando a quanto riferito da una fonte anonima, sarebbe stato un tradimento da parte della Campello a mettere fine alla storia con Morata.

Il chiacchierato portale di gossip di Corona ha così rivelato: “Andrea Iannone sembrerebbe essere la causa della separazione tra Alice Campello e il calciatore del Milan Alvaro Morata”. La modella, però, ha deciso di intervenire e di smentire categoricamente questo rumor.

Attraverso una IG Story, la Campello ha deciso di pubblicare il commento lasciato sotto alla notizia:

“All’inizio volevo controllare questa situazione perché soffrivo tutte queste bugie ma poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre le fantasie che vogliono non posso controllarlo.

“Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto – chiarisce Alice Campello – Non esistono foto, video, messaggi, nulla perché non c’è mai stato nulla nonostante tutto il mondo stia cercando qualcosa che non esiste. Le vacanze, le foto, l’amore è vero, ma ciò non toglie che essendo molto giovani e avendo vissuto tante cose in fretta (matrimonio, 4 gravidanze, avere 4 bambini, 11 traslochi tra una casa e l’altra, depressioni mie dopo ogni parto, depressioni sue per alcuni momenti del calcio e tante altre cose della vita) posso portare ad avere dei confronti che a lungo andare non sono positivi… tutto qui. Potrei mettere una foto anche ora dicendo che lo adoro perché è la verità ma ciò non toglie che ci sia un’altra parte che ovviamente non si vede che ci ha fatto arrivare a ciò. Non c’è altro”.

Nel pubblicare l’ennesima smentita sui presunti motivi della rottura con Morata, Alice ha tenuto a specificare che questa sarà l’ultima volta che interverrà pubblicamente sulla questione.