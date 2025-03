Alice Campello, sulla rottura con Morata: “Siamo stati immaturi”

A distanza di pochi giorni dal suo trentesimo compleanno, Alice Campello si è raccontata alla rivista spagnola Hola. L’influencer ha parlato della chiacchierata crisi con Alvaro Morata, dei motivi che hanno portato alla rottura e alla loro riconciliazione.

“Siamo stati immaturi” – Dopo la separazione, avvenuta diversi mesi fa, l’influencer e il calciatore hanno deciso di dare un’altra occasione al loro amore. A gennaio, infatti, la coppia ha annunciato la loro riconciliazione, mostrandosi più innamorati e uniti che mai.

Intervistata da Hola, Alice ha parlato della serenità ritrovata con Alvaro: “Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c’è il vero amore, ci si impegna fino alla fine. Ci sono momenti in cui, come è successo a noi, vedi tutto nero, perché forse non stai bene con te stesso. Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l’amore può superare tutto. Oggi siamo di nuovo felici”.

Nel parlare della loro rottura, la Campello ha ammesso le sue colpe. La donna, infatti, ha spiegato che sia lei che il marito sono stati immaturi nel gestire la loro crisi. Alice ha aggiunto:

“Non stavo bene, quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: sono stata molto malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente. Anche Álvaro stava male per altri motivi personali, e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l’altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi state male, è molto difficile. Anche se poi, con l’aiuto dei professionisti, tutto è possibile”.

Ha poi così concluso:

“È stato il periodo più difficile della mia vita, ma anche quello che mi ha insegnato di più. Sono così felice che possiamo divertirci di nuovo insieme, e soprattutto in questo modo. Quando ci si separa, ci si dimentica di quella persona. E questa mancanza, alla fine, ti fa apprezzare molto ciò che hai”.