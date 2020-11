Alicia Vikander protagonista della serie antologica “Il delitto perfetto”

Alicia Vikander approderà sul piccolo schermo.

L’attrice svedese, vincitrice del Premio Oscar nel 2016 come miglior attrice non protagonista per The Danish Girl, sarà la protagonista di un nuovo adattamento di Il delitto perfetto. Si tratterà di una serie antologica. La Vikander sarà anche la produttrice esecutiva. Questa versione di Il delitto perfetto, il cui titolo originale è Dial M for Murder, farà in modo che stagione segua una storia diversa, in modo tale da poter continuare il format. Michael Mitnick è il creatore della serie.

Il delitto perfetto è una nuova versione, raccontata da una prospettiva femminile, dell’omonima opera teatrale del 1952. Quest’opera aveva dato vita anche all’adattamento cinematografico del 1954 del regista Alfred Hitchcock che vedeva Grace Kelly e Ray Milland nei ruoli principali. Inoltre nel 1998 è stato girato un remake, Delitto Perfetto, da Andrew Davis con Gwyneth Paltrow e Michael Douglas nei ruoli principali.

Cosa cambierà dal film alla serie con Alicia Vikander?

Nel film del 1954 l’ex campione di tennis Tony Wendice decide di uccidere la ricca moglie Margot per potersi appropriare dell’eredità. Scoperta la relazione segreta tra la moglie e Mark Halliday, Wendice elabora il piano perfetto per ucciderla.

L’adattamento televisivo, pur mantenendo la stessa struttura, si distanzierà dalla trama originale mettendo al centro il personaggio di Alicia Vikander.

Non vi sono ulteriori dettagli sul progetto ma si può ipotizzare che verrà girato nel 2021.