Alimentazione corretta per combattere il Covid-19: ecco i cibi consigliati

L'assunzione di cibi in grado di rafforzare il sistema immunitario può rappresentare uno degli antidoti per evitare il contagio

Per difendersi dalle infezioni virali è necessaria una corretta alimentazione. Ciò vale sia per i virus conosciuti che per il nuovo Coronavirus. Assumere alimenti in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario può rappresentare un’importante arma di difesa ed è bene conoscere i cibi, le loro proprietà e i benefici che possono apportare all’organismo.

Sulla questione si è espressa la dott.ssa Noemi Marigliano, esperta in scienze nutraceutiche, che ai microfoni di Napolitoday.it ha rilasciato un’interessante intervista. Ecco le parole:

“Un nutraceutico è una sostanza alimentare, contenuta nei cibi che hanno comprovate caratteristiche benefiche, riequilibrative e protettive per la salute sia fisica che psicologica di ognuno di noi. Dove possiamo trovare i nutraceutici? Nel pomodoro, nel parmigiano, nei latticini, ma anche nell’olio extravergine di oliva, nel vino rosso e nelle mele.

Il pomodoro contiene licopene, un carotenoide, al quale vengono attribuite proprietà antiossidanti, ed in grado di catturare i radicali liberi agendo sulle membrane cellulari e sulle lipopotreine. Il parmigiano, ricco di calcio, è un minerale fondamentale per la formazione e funzionalità ossea e di vitamine del gruppo B, utili nello stimolare e rafforzare il sistema immunitario. I latticini, come fior di latte, mozzarella, contengono triptofano, un aminoacido essenziale, precursore della serotonina, meglio conosciuta come l’ormone della felicità.

Una tavola che comprende questi prodotti, alimenti base anche della dieta mediterranea, non può che aiutarci a rinforzare le difese immunitarie difendendoci dalle infezioni virali, e, al tempo stesso, a darci quell’energia necessaria per affrontare la quotidianità!”.