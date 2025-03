Alimentazione: gli alimenti vegetali ricchi di ferro

Molti pensano che un’alimentazione basata esclusivamente su prodotti vegetali possa comportare carenze nutrizionali, in particolare di ferro. In realtà, le evidenze mostrano il contrario: una dieta vegana offre un apporto di ferro superiore non solo rispetto a un regime onnivoro, ma persino rispetto a una dieta latto-ovo-vegetariana.

IL FERRO PRESENTE NEGLI ALIMENTI –

l ferro negli alimenti si presenta in due forme:

Ferro eme , che il nostro corpo assorbe facilmente.

, che il nostro corpo assorbe facilmente. Ferro non-eme, più suscettibile a fattori che ne ostacolano o ne favoriscono l’assimilazione.

Nei cibi di origine vegetale troviamo solo ferro non-eme, ma attenzione: anche la carne ne contiene una buona fetta (circa il 60%). Quindi, chi pensa che il ferro della carne sia tutto immediatamente utilizzabile dal corpo si sbaglia!

L’assorbimento del ferro non-eme può essere bloccato da alcuni elementi come i tannini (presenti in tè e caffè), i fitati (nei cereali integrali e negli spinaci), il calcio in eccesso (latticini o integratori) e i polifenoli del vino rosso. Al contrario, per favorirlo basta aggiungere vitamina C al pasto (arance, kiwi, peperoni, cavoli) o sfruttare processi naturali come la fermentazione, la germogliazione e la lievitazione.

Le abitudini alimentari tipiche di una dieta a base vegetale favoriscono naturalmente l’assimilazione del ferro, rendendo il fabbisogno di ferro dei vegani sostanzialmente comparabile a quello degli onnivori. Inoltre, poiché una dieta completamente vegetale fornisce una quantità di ferro generalmente superiore rispetto a una che include prodotti animali, il rischio di carenza è minimo.

Alcune strategie, come l’aggiunta di succo di limone ai pasti o il consumo di agrumi, possono migliorare ulteriormente l’assorbimento del ferro. Tuttavia, è importante non abusarne senza una reale necessità, poiché un eccessivo accumulo di ferro nell’organismo potrebbe promuovere processi ossidativi dannosi per le cellule.

Una dieta vegetale ben bilanciata fornisce tutto il ferro necessario, senza bisogno di integratori o accorgimenti speciali. Mangiare in modo vario e consapevole è sempre la chiave per stare bene, qualunque sia la scelta alimentare.