Alimentazione, quali sono i tipo di carne che non penseresti mai siano commestibili

L’uomo ha fin dai tempi della preistoria consumato carne animale, fonte di proteine e ferro, e una delle fonti primarie di energia (anche se dannosa all’organismo se consumata in quantità eccessive, principalmente la rossa).

Ovviamente il consumo dei vari tipi di carne varia di Paese in Paese: pollo e carne rossa sono quelle consumate più comunemente in quasi tutto il mondo. In base alla Nazione in cui ci troviamo varia anche la modalità di cottura della stessa: alla piastra, al vapore o al forno sono quelle più utilizzate.

Ma vediamo insieme quali sono le tipologie che nessuno avrebbe mai pensato fossero commestibili: