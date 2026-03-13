Alisson, la scommessa vinta da Manna

Nel calcio, a volte le intuizioni migliori nascono da una semplice frase detta al momento giusto. Ed è proprio quello che sarebbe successo quando il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, parlò con Antonio Conte di un giocatore ancora poco conosciuto: Alisson Santos. Almeno, poco conosciuto fino a questa stagione

Confronto di calciomercato

Durante un confronto sul mercato, Manna avrebbe fatto il nome del brasiliano con molta semplicità: “Possiamo prendere Alisson”. Una proposta che poteva sembrare una scommessa. Non perché il ragazzo non avesse talento, ma perché non era ancora un nome famoso nel grande calcio europeo. Era uno di quei giocatori da scoprire, da osservare con attenzione e da far crescere.

Conte, come sempre molto attento quando si parla di nuovi acquisti, ascoltò la proposta senza entusiasmi esagerati ma neanche con scetticismo. La sua risposta fu prudente, da allenatore esperto: prima di dare un giudizio definitivo voleva capire meglio il valore del giocatore e come avrebbe potuto inserirsi nel progetto della squadra.

Prima lo Sporting, poi… il Napoli

Col passare del tempo, però, Alisson ha iniziato a farsi notare sempre di più. In allenamento ha mostrato velocità, energia e una grande voglia di lavorare. Qualità che non sono passate inosservate allo staff tecnico e ai compagni di squadra. Piano piano il suo nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore curiosità. Non è ancora una stella affermata, ma il suo potenziale sembra evidente e il Napoli potrebbe aver trovato un giocatore interessante su cui costruire qualcosa per il futuro.